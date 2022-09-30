بوتين عن الدولار: لا يمكن إطعام الناس ورقا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يمكن إطعام أو تدفئة الناس في العالم بأوراق الدولار واليورو، إذ أن الإنسان بحاجة إلى غذاء وطاقة.

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وقال الرئيس الروسي، اليوم الجمعة في كلمة ألقاها في مراسم انضمام أربع مناطق محررة إلى روسيا: "لا يمكن إطعام الناس بأوراق الدولار واليورو، ومن المستحيل تدفئة المنزل باستخدام هذه الأوراق النقدية المتضخمة. لا يمكنك إطعام أي شخص بهذه الأوراق المرء بحاجة للطعام. لا يمكنك تدفئة أي شخص بهذه الأحرف الكبيرة المتضخمة أيضا، هناك حاجة إلى الطاقة".

وأشار إلى أنه يتعين على السياسيين في أوروبا إقناع مواطنيهم بتناول كميات أقل من الطعام والاستحمام مرات أقل وارتداء ملابس أكثر دفئا في المنزل. وأضاف بوتين أن الأشخاص في أوروبا الذين يبدأون بالتساؤل عن سبب ذلك يتم اتهامهم بالتطرف.

وتم اليوم التوقيع على 4 معاهدات حول انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.

المصدر: نوفوستي