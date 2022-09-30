العملة الروسية تصعد.. اليورو يهبط إلى دون مستوى 52 روبلا للمرة الأولى منذ 2014

ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول اليورو في بورصة موسكو دون مستوى 52 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

فيما تراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى دون مستوى 56 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 21 يوليو 2022.

وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.58 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 55.63 روبل، في حين تراجع اليورو بواقع 3.13 روبل إلى 51.98 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT