المغرب..المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

قرر المصرف المركزي في المغرب اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة إلى 2% لمواجهة تضخم قياسي قد يبلغ 6.3% هذا العام.

إقرأ المزيد

وفي بيان له، أوضح "بنك المغرب" أن مجلسه الإداري "قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2%"، حيث يهدف هذا القرار إلى "تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".

وبحسب تقديرات المصرف المركزي، فقد تسارع معدل التضخم منذ بداية العام ليبلغ 8% في أغسطس، على أن يصل 6.3% كمعدل إجمالي لهذا العام، مقابل 1.7% فقط العام الماضي، بينما يعول على تراجعه إلى 2.5% العام المقبل.

هذا وعزا المصرف هذا المستوى القياسي للتضخم "بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات"، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من الخدمات، معربا عن توقعاته بتراجع النمو إلى 0.8% فقط هذا العام، على أمل أن يرتفع إلى 3.6% العام المقبل، إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار، في حين سجلت المملكة المغربية نموا استثنائيا العام الماضي بلغ 7.9%.

المصدر: "فرانس برس"