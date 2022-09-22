وسائل إعلام فنلندية: مصادرة أصول رجال أعمال روس

استولت فنلندا على أصول مملوكة للأخوين روتنبرغ (بوريس وأركادي) وأركادي فولوج، المدرجين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وجاء في تقرير نشرته صحيفة "هلسنجين سانومات"، أكبر صحف البلاد، أن السلطات اتخذت قرارات جديدة في أغسطس وأوائل سبتمبر، تتعلق بأركادي فولوج وبوريس وأركادي روتنبرغ المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بمصادرة أصولهم وهو ما يعني، وفقا للصحيفة، عدم القدرة على رهن هذه الممتلكات أو بيعها دون إذن من المحكمة.

ويوضح التقرير أن المحكمة في فنلندا حجزت على أصول شركة "ياندكس"، التي تدير شركة سيارات الأجرة "يانغو" في فنلندا ولديها مركز بيانات في مدينة مانتسلا. وكانت شركة "ياندكس" الفنلندية قد غيرت إسمها إلى Global DC OY. كذلك تم حجز أسهم Långvik Capital وأسهمها في شركتين أخريين، بما في ذلك أكبر مجمع رياضي داخلي في البلاد، والذي كان يعرف سابقا باسم Hartwall Arena، وفندق Långvik، في ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي، والتي يتملكها جميعا الإخوان روتنبرغ.

المصدر: نوفوستي