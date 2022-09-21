هل تستطيع مصر إنقاذ أوروبا في فصل الشتاء؟ بيان رسمي يكشف التفاصيل

كشفت شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، إمكانية مصر سد العجز المتوقع أن يحدث في أوروبا، من الخضار والفاكهة، بسبب الجفاف الذي حدث هذا الصيف.

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وقال أحمد زكي، نائب رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن مصر تستطيع سد احتياجات أوروبا من الخضار والفاكهة المتوقع أن يحدث للسوق التجاري في أوروبا، من هذه السلع الأساسية الضرورية، بعد موجة الجفاف التاريخية التي ضربت الدول وأضرت بالمحاصيل الزراعية.

وأضاف زكي، أن دول أوروبا تستورد بالفعل الخضار والفاكهة من مصر، ويمكن زيادة التصدير مع تحسين عمليات تسويق المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية، سواء الحاصلات الزراعية الطازجة أو المجففة، حيث إن المنتج المصري يتمتع بجودة عالية، وله طلب في الدول المجاورة.

أوضح زكي، أنه يمكن زيادة الصادرات المصرية خلال العام الحالي إلى دول العالم، بنسبة زيادة تصل لنحو 20%.

وبحسب تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في وقت سابق، استحوذت 15 دولة على 74% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنحو 2.976 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/ 2022، الذي بدأ في سبتمبر العام الماضي.

وتعد روسيا أكبر مستورد للحاصلات الزراعية من مصر بنحو 785 ألف طن بقيمة 405 مليون دولار، لتستحوذ على 20% من إجمالي الكميات المصدرة و16% من القيمة المالية للتصدير.

والصادرات لهولندا سجلت نحو 243 ألف طن من الحاصلات الزراعية، بقيمة 166 مليون دولار، وإلى المملكة المتحدة نحو 156 ألف طن بقيمة 165 مليون دولار، واحتلت اليونان المركز الثامن بنحو 99 ألف طن بقيمة 43 مليون دولار، كما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى ” ألمانيا” نحو 92 مليون دولار لتصدير75 ألف طن.

المصدر: القاهرة 24