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الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة

مال وأعمال

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة
AP Mary Altaffer
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أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي قرارا برفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% بعد أن كانت 2.5%.

وعدل أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم بنهاية العام الحالي لتصبح النسبة 5.4%، على أن تنخفض نحو 2.8% في 2023، و2.3% في نهاية 2024، وتصل إلى 2% بنهاية 2025.

وصوت كل أعضاء الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وحددوا أسعار الفائدة لأن تصل إلى 4.4% بنهاية العام الحالي.

وينتظر المستثمرين المؤتمر الصحفي لجيروم باول، والذي سيبدأ الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش، ليتحدث فيه محافظ الفيدرالي الأمريكي عن السياسة النقدية لأمريكا، ونسبة الفائدة المستهدفة بنهاية هذا العام والعام القادم.

المصدر: وكالات

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