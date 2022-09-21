الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة

أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي قرارا برفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% بعد أن كانت 2.5%.

وعدل أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم بنهاية العام الحالي لتصبح النسبة 5.4%، على أن تنخفض نحو 2.8% في 2023، و2.3% في نهاية 2024، وتصل إلى 2% بنهاية 2025.

وصوت كل أعضاء الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وحددوا أسعار الفائدة لأن تصل إلى 4.4% بنهاية العام الحالي.

وينتظر المستثمرين المؤتمر الصحفي لجيروم باول، والذي سيبدأ الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش، ليتحدث فيه محافظ الفيدرالي الأمريكي عن السياسة النقدية لأمريكا، ونسبة الفائدة المستهدفة بنهاية هذا العام والعام القادم.

المصدر: وكالات