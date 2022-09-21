جدل واسع في مصر حول إلغاء أشهر منصات حجز تذاكر الطيران والفنادق التعامل بالجنيه

كشف مصادر، حقيقة إلغاء منصة بوكينج العالمية لحجز الرحلات والفنادق حول العالم، وشركة طيران الإمارات، لنظام الدفع بالجنيه واستبداله بالدولار.

وتداول عدد من عملاء المنصتين، إخطارا من الشركتين، حول السياسة المالية بحجز الرحلات، وأنه سيتم إلغاء التعامل بالجنيه واستبداله بالدولار.

وأوضح مصدر مصرفي مسؤول، لـ القاهرة 24، أن إخطار الشركتين للعملاء، لن يلغي التعامل بالعملة المحلية (الجنيه المصري) في حجز الرحلات من مصر أو حجز الفنادق، وإنما تغيير سياسة المعاملات المالية، وأن عملية الدفع النهائية ستكون خاضعة لسعر الدولار يوم التنفيذ، ولن يكون سعر الدفع ثابت بالجنيه المصري.

أضاف المصدر، أن المبلغ المودع في المحفظة المالية بالعملة المحلية، لن يتم معرفة قيمته النهائية إلا وقت خصم سعر الحجز أو وقت الدفع، بناء على سعر الدولار مقابل العملة المحلية.

وبحسب إحصائيات صادرة من منصة بوكينج في وقت سابق، فإن عدد مستخدمي موقع بوكينج لحجز الرحلات والسفر شهريا بلغ 536.8 مليون، وتمثل حصة مصر 8 ملايين مستخدم شهريا بنسبة تقدر 1.5%.

المصدر: القاهرة 24