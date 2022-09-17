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سريلانكا تطلب قرضا روسيا لشراء منتجات النفط

مال وأعمال

سريلانكا تطلب قرضا روسيا لشراء منتجات النفط
Sputnik
أرشيف
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قال وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، إن بلاده تواصل مفاوضاتها مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية، وذلك من أجل تخفيف حدة أزمة الوقود في سريلانكا.

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وأكد غوناواردانا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السلطات السريلانكية تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن الحصول على قرض لشراء الوقود الروسي"​​​.

وأضاف: "يمكننا إدارة تلك الأزمة لأن الأشهر السابقة كنا نواجه الأزمة، لكننا الآن نتعافى ببطء من الأزمة الاقتصادية وأزمة الصرف الأجنبي، ونرغب في الحصول على دعم كبير من روسيا، والمناقشات تسير بشكل جيد للغاية".

 ونوه الوزير السريلانكي إلى أن رئيس بلاده السابق، غوتابايا راجاباكسا، كان قد ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، من أجل الحصول على قرض لشراء النفط من روسيا وتخفيف أزمة الوقود في البلاد.

المصدر: سبوتنيك

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