سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات

أعلن وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، أن سلطات بلاده تبحث إمكانية انضمامها إلى نظام الدفع الروسي "مير"، والمفاوضات جارية من خلال البنوك المركزية.

إقرأ المزيد

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "تبحث سفارتنا هذه المسألة لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا... سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا".

وأضاف أن سلطات سريلانكا تريد أن يكون بإمكان السياح الروس الدفع عن طريق البطاقة "مير".

وتابع: "في المستقبل القريب قد يكون هناك تقدم في هذا المجال. المفاوضات بهذا الشأن تجري مع مصرفنا المركزي. وعندما سنحصل على موافقة من المصرف سيكون بإمكاننا الإعلان عن ذلك".

المصدر: نوفوستي