احتمال ربط شبكة "ميزة" المصرية بنظام "مير" الروسي للدفع بالروبل

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري إن بلاده ستربط شبكة "ميزة" مع نظام "مير" الروسي للدفع بالروبل نهاية 2022.

وقال الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقا إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة للبنك المركزي وبتوجيهات رئاسية للحكومة، من أجل تعزيز المعاملات التجارية وتقليص العجز وتعزيز الصادرات.

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وأضاف أن ربط شبكة "ميزة" مع نظام "مير" الروسي يساعد في دعم سداد فاتورة القمح لموسكو.

وأعاد إلى الأذهان أن "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة الدفع بالروبل، أطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشاكل مع شركتي "فيزا" و"ماستر كارد"، بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

أما نظام "ميزة" فهو عبارة عن بطاقة دفع مصرية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.

ومضى قائلا إن تفعيل الربط بين "مير" و"ميزة" سيسمح بالتعامل بالروبل الروسي بسهولة، ما يدعم تسديد فواتير القمح الروسي وكذلك يدعم تنشيط السياحة الروسية في مصر، حيث يستطيع السائح التعامل بالروبل في أي مكان بمصر.

يذكر أن بطاقات "مير" معتمدة الآن في أكثر من 10 دول، وهي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر:لينتا. رو