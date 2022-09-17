ألمانيا لن تغير موقفها من "السيل الشمالي-2"

أعلن مصدر في مجلس الوزراء الألماني أن برلين لن تغير موقفها من خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، الذي أوقفت عملية اعتماده في فبراير الماضي، الأمر الذي يجعل استخدامه أمر مستحيلا.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "تاس"، اليوم السبت: "لا يزال موقفنا ثابتا".

وردا على أسئلة صحفية بهذا الخصوص في أعقاب زيارته إلى أوزبكستان، أمس الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في نهاية المطاف إذا كان الوضع صعبا للغاية (بالنسبة للألمانيا)، فقم برفع العقوبات عن "السيل الشمالي-2"، فهناك 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا - فقط اضغط على الزر ويسر كل شيء".

المصدر: تاس