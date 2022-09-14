موسكو: إطلاق "السيل الشمالي 2" أسهل حل لمشكلة الطاقة في أوروبا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الحل الأمثل لأزمة الطاقة في أوروبا ليس صعبا، حيث يكفي الضغط على زر التشغيل لإطلاق ضخ الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي 2" إلى أوروبا.

ورفض السفير الروسي الاتهامات الموجهة لروسيا بأنها خلقت أزمة اقتصاد الدول الأوروبية، مشيرا الى أن مثل هذه التصريحات هي "نفاق بحت".

وتساءل: "ألم يكن من الأفضل إعطاء بعض الأموال والموارد التي تم نقلها عبر الأنابيب إلى أفقر البلدان في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا وآسيا؟".

المصدر: نوفوستي