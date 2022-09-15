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اليابان تزيد واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا 3 أضعاف

مال وأعمال

اليابان تزيد واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا 3 أضعاف
Sputnik
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زادت اليابان توريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا في أغسطس الماضي بنسبة 211,2% مقارنة مع أغسطس 2021، في حين انخفض حجم واردات النفط الروسي في الشهر نفسه بمقدار 20,3% على أساس سنوي.

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وتدل الإحصاءات التي نشرتها وزارة المالية اليابانية على أن توريد الفحم الروسي انخفض في أغسطس الماضي بمقدار 32,6% مقارنة مع أغسطس 2021، في حين ارتفع استيراد الكاز في هذا الشهر بنسبة 44,9%.  

وإضافة إلى ذلك زادت اليابان واردات الخضروات الروسية، لكنها خفضت واردات الحبوب وفول الصويا بنسبة 94-95%.

وانخفض الحجم الإجمالي للصادرات اليابانية إلى روسيا في أغسطس الماضي بنسبة 24,3% على أساس سنوي، ليبلغ 54,95 مليار ين (384 مليون دولار)، في حين ازدادت واردات البضائع الروسية إلى اليابان بنسبة 67,4% لتبلغ 164,1 مليار ين (1,15 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي

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