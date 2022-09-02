اليابان: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يقلص إيرادات روسيا

أعلن وزير المالية الياباني شينيتشي سوزوكي الجمعة للصحفيين أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسية سوف يسهم في استقرار إمدادات الطاقة لدول مجموعة السبع.

ونقلت صحيفة نيكي عن الوزير قوله: سقف الأسعار سيقلص إيرادات روسيا، وسيساهم أيضا في ضمان استقرار إمدادات الطاقة لكل بلد من بلدان مجموعة السبع.

في وقت سابق، يوم الجمعة، بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في برلين، تم اعتماد بيان بموجبه تنوي دول المجموعة تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

ومن أجل توفير آليات لتنفيذ هذه الخطة، تعتزم هذه الدول على تشكيل تحالف دولي واسع، وحظر تقديم أي خدمات نقل بحري للنفط الروسي، في حال بيعه بسعر يتجاوز السقف الذي وافقت عليه دول "التحالف الدولي الواسع".

المصدر: تاس