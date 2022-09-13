الولايات المتحدة تعلن عن أكبر انخفاض في مخزون النفط الاحتياطي الاستراتيجي منذ 1984

انخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1984 أي في نحو 38 عاما، وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

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ووفقا لمعطيات الوزارة الأمريكية فقد تراجعت الاحتياطيات في الأسبوع المنتهي بتاريخ 9 سبتمبر الجاري بواقع 8.4 مليون برميل وبلغت 434.1 مليون برميل.

ويعد هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة منذ شهر مايو 2022، وبذلك تكون الاحتياطيات قد بلغت أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر 1984.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس الماضي خطة للإفراج عن مليون برميل يوميا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف خفض أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم.

والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، إن إدارة بايدن تدرس طرح المزيد من كميات النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي بعد انتهاء البرنامج الحالي في أكتوبر 2022.

المصدر: رويترز