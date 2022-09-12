ارتفاع أسعار النفط والذهب والسلع الأخرى عند الإغلاق

ارتفع سعر الخام الأمريكي القياسي تسليم أكتوبر 99 سنتا ليصل إلى 87.78 دولار للبرميل عند الإغلاق يوم الاثنين، فيما سجل خام برنت تسليم نوفمبر 94 دولارا للبرميل مرتفعا 1.16 دولار.

وارتفع البنزين بالجملة لتسليم أكتوبر 1 سنت ليصل إلى 2.44 دولار للغالون.

كما ارتفع زيت التدفئة لشهر أكتوبر 2 سنت ليصل إلى 3.60 دولار للغالون.

وارتفع الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 25 سنتا إلى 8.25 دولار لكل ألف قدم مكعب.

أما الذهب فقد ارتفع تسليم ديسمبر، 12 دولارا ليصل إلى 1740.60 دولارا للأوقية.

من جهتها، ارتفعت الفضة لتسليم ديسمبر 1.09 دولار إلى 19.86 دولار للأوقية وزاد النحاس في ديسمبر 4 سنتات ليصل إلى 3.61 دولار للرطل.

المصدر: أ ف ب