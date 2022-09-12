الكرملين يعلق على تقارير تحدثت عن تقديم حسم للنفط للهند

نفى الكرملين تقارير إعلامية تفيد بأن موسكو مستعدة لتزويد الهند بالنفط بأسعار أقل إذا لم تدعم نيودلهي خطط مجموعة السبع لوضع "سقف سعري" لإمدادات الطاقة من روسيا.

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وردا على سؤال حول هذا الشأن قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفين اليوم الاثنين: "لا، هذه المعلومات غير صحيحة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الهندية، أن روسيا عرضت على الهند شراء النفط منها بسعر أقل إذا عارضت نيودلهي مبادرة دول مجموعة السبع حول وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المفترض أن تكون الخصومات النفطية أكبر من تلك التي قدمها العراق خلال الشهرين الماضيين.

والأسبوع الماضي، صرح نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، بأن الهند، في ظل علاقاتها التاريخية مع روسيا، لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو، لكنها لم تستبعد انضمامها إلى المساعي لفرض سقف لسعر النفط الروسي.

المصدر: إنترفاكس