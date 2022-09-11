الاتحاد الأوروبي يخفض وتيرة ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض

قالت رابطة شركات تشغيل مرافق الغاز الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي خفض في سبتمبر معدل ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرضية، بنسبة 13.5٪ بالتعبير الشهري.

وحاليا ينمو معدل الضخ بمقدار 0.32 نقطة مئوية يوميا مقارنة بـ 0.37 نقطة مئوية في أغسطس، وخلال ذلك تستمر بعض الدول بالاستجرار الصافي للغاز من المستودعات تحت الأرضية.

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وبشكل إجمالي، يوجد حاليا 90 مليار متر مكعب من الغاز في منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض. وبلغ إجمالي التخزين 83.27٪، بزيادة قدرها 0.28 نقطة مئوية في اليوم. وفي نهاية أغسطس تم الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي – تعبئة الخزانات تحت الأرضية بنسبة 80٪ من قدرتها الإجمالية.

ويشار إلى أنه في بعض الأيام منذ بداية الخريف، تم سحب الغاز من "تحت الأرض" أكثر مما تم ضخه فيها. ومن بين هذه الدول يمكن ذكر، بلجيكا والدنمارك وبولندا.

يبدأ موسم التدفئة عادة في منتصف أكتوبر، لكنه بدأ العام الماضي فقط في نوفمبر.

ووفقا لما قالته المفوضية الأوروبية في الصيف، عادة توفر الخزانات تحت الأرضية، 25-30٪ من الغاز المستهلك في أوروبا في الشتاء.

المصدر: نوفوستي