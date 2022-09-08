ميشوستين: عائدات روسيا من النفط والغاز نمت بنسبة 50٪ رغم العقوبات

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن محاولات الدول الغربية فرض قيود وعقوبات على قطاع موارد الطاقة الروسية، تسببت بزيادة موارده وأرباحه.

وشدد رئيس الحكومة، على أن محاولة الغرب للحد من تصدير موارد الطاقة الروسية، أسفرت عن زيادة عائدات النفط والغاز في الميزانية الروسية بنحو 50٪.

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وأضاف ميشوستين في كلمته اليوم الخميس أمام منتدى موسكو المالي: "لقد أدت محاولة الحد من صادرات موارد الطاقة الروسية، إلى زيادة طبيعية في عائدات النفط والغاز في ميزانيتنا - بمقدار النصف تقريبا".

المصدر: تاس