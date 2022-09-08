وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن مؤشرات قوية لاقتصاد المملكة

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح أن الاقتصاد السعودي حقق في النصف الأول من العام الجاري "قفزة متميزة" ونما بنسبة 11%.

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ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن الفالح إشارته في هذا السياق أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع "أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعة العشرين عام 2022، كما حقق مؤشر الإنتاج الصناعي IPI منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو، نموا بنسبة 21.5% على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر لنجاح تنفيذ رؤية المملكة 2030".

ولفت وزير الاستثمار السعودي إلى "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تحقيق استثمارات تراكمية تتجاوز 12 تريليون ريال بحلول 2030 لتكون داعمة وممكنة لجميع القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية"، مشيرا في هذا الصدد إلى توجيهات ولي العهد السعودي "بالعمل بشكل تكاملي، وتركيزه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيقود عجلة التنمية في اقتصاد المملكة الحالي والمستقبلي".

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وقال الفالح من جهة أخرى: "اليوم نحتفل بتدشين ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقبل فترة وجيزة شهدنا تشغيل أحدث مصافي أرامكو السعودية، ليصل مجموع الاستثمارات في المنطقة الصناعية في جازان إلى ما يزيد على 80 مليار ريال مما سيسهم في إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف بإذن الله، وتحقيق أهدافنا الاستثمارية للصناعات الأساسية والتحويلية، التي نسعى لتبلغ تريليون ريال بحلول 2030".

وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن "الموانئ تشكل الركن الأساسي للتنمية الصناعية، وهي أيضا بوابات الدخول والتصدير إلى الدول المتقدمة واقتصاداتها، وبهذا سيكون ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مركزا لتقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة، ليس للمملكة فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط لأنه يقع على واحد من أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم إذ يمر به 13%- 15% من التجارة العالمية".

المصدر: سبق