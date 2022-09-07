قفزة في الناتج المحلي السعودي

أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

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وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، يعد نمو الربع الثاني هو الأعلى منذ الربع الثالث من العام 2011.

ونتج النمو في الربع الثاني على أساس سنوي، من ارتفاع القطاع النفطي 22.9 بالمئة، مع ارتفاع إنتاج وأسعار النفط؛ كما ارتفع القطاع غير النفطي 8.2 بالمئة، والقطاع الحكومي 2.4 بالمئة.

وكانت القراءة الأولية للهيئة تشير لنمو الناتج 11.8 بالمئة في الربع الثاني، وتتوقع السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 7.4 بالمئة في 2022، فيما توقعه صندوق النقد الدولي بـ 7.6 بالمئة.

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل يوميا.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 12.2%.



للاطلاعhttps://t.co/PIhAm8OsvNpic.twitter.com/xrXNlowVfq — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) September 7, 2022

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء في السعودية