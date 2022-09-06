أردوغان: التبادل التجاري مع البوسنة والهرسك قد يتجاوز المليار دولار

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين بلاده والبوسنة والهرسك المليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.

وفي كلمة خلال مشاركته بمنتدى الأعمال البوسني التركي، في سراييفو، أشار أردوغان إلى أن حجم التجارة بين تركيا والبوسنة والهرسك ازداد 15 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وبلغ 627 مليون دولار.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة، وتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري هدف المليار دولار بحلول نهاية العام، لا سيما أنه جرى تسجيل رقم قريب من ذلك العام المنصرم.

وقال أردوغان إن إجمالي حجم استثمارات الشركات التركية التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتنمية في البوسنة والهرسك ناهز 300 مليون دولار.

بينما قال رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، إن تركيا شريك استراتيجي لبلاده في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصاد، وأنها تأتي في المرتبة الثانية بين كبار المستثمرين الأجانب في البوسنة والهرسك.

المصدر: وكالة "الأناضول"