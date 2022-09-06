بعد اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج.. كيف تغيرت حصة إنتاج روسيا والسعودية من الذهب الأسود؟

اتفق وزراء "أوبك+" أمس على خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل، من أجل تحقيق توازن في سوق الخام في ظل مخاوف من تراجع الطلب تعكس مخاوف اقتصادية.

وبناء على ذلك ستنخفض حصة إنتاج روسيا من مستوى شهر سبتمبر الجاري من 11.030 مليون برميل يوميا إلى مستوى 11.004 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

فيما سيتعين على السعودية إنتاج 11.004 مليون برميل يوميا أيضا في الشهر المقبل، بعد أن كان الإنتاج الشهر الحالي عند 11.030 مليون برميل يوميا.

وفيما يلي القرارات التي توصلت إليها مجموعة "أوبك+" أمس:

1. إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة "أوبك+"، والذي تم تأييده وتثبيته في الاجتماعات اللاحقة.

2. إعادة مستوى إنتاج "أوبك+"، في شهر أكتوبر 2022، إلى مستوى الإنتاج في شهر أغسطس 2022، علما بأن قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة زيادة 100 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر 2022 كان لشهر واحد فقط.

3. الطلب من رئيس اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى كان هذا ضروريا.

4. تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض، ووجوب تقديم خطط التعويض وفقا لما جاء في بيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لـ"أوبك+".

5.عقد الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ"أوبك+" في 5 أكتوبر 2022.

المصدر: RT + واس