موريتانيا تكمل 80 بالمئة من مراحل إنشاء حقل غاز "السلحفاة" المشترك مع السنغال

أعلنت موريتانيا عن اكتمال 80 بالمئة من مراحل إنشاء حقل غاز "السلحفاة" في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال.

إقرأ المزيد

وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، أمس السبت، إن نسبة الإنجاز في حقل غاز "السلحفاة" (جنوب غرب) المشترك بين بلاده والسنغال وصلت إلى 80 بالمئة.

وأضاف ولد محمد صالح، أن نواكشوط مطمئنة لمستوى تقدم الإنجاز في هذا الحقل.

وأشار إلى أن لدى بلاده حقول غاز رئيسية قيد التطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة، إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال.

وتقدر احتياطات حقل "السلحفاة" بـ 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وينتظر أن يبدأ تصدير أولى شحناته عام 2023.

وفي 24 مايو الماضي، أعلنت موريتانيا أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية