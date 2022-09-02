حكومة موسكو تفوز بجائزة دولية

حصلت سلطات العاصمة الروسية موسكو على جائزة عالمية، وذلك بفضل إطلاقها برنامج Moscow Accelerator، الذي يساعد الشركات الجديدة على جذب الاستثمارات.

وتم منح سلطات العاصمة الروسية جائزة Global Business Outlook للعام 2022، وفقا لماجرى نشره على الموقع الرسمي لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

ومنذ العام 2019، يساعد برنامج Moscow Accelerator الشركات الناشئة بدعم من المدينة والشركات الكبيرة، على جذب الاستثمارات والتوسع ودخول أسواق جديدة.

وتشرف على البرنامج وكالة موسكو للابتكار، التي أنشأتها إدارة ريادة الأعمال والتنمية المبتكرة في العاصمة. هذا العام ، تمت دعوة شركات التكنولوجيا للمشاركة في البرنامج، التي تجاوز حجم مبيعاتها خلال السنوات الثلاث الماضية 30 مليون روبل.

وجائزة Global Business Outlook مخصصة لمساعدة الشركات على الابتكار في جميع أنحاء العالم. وتمنح الجائزة في عدة فئات: البنوك والتمويل والتأمين والاتصالات والعقارات والنقل والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والعلاقات العامة والتكنولوجيا.

وتقوم لجنة التحكيم بتقييم فعالية المشاريع وطبيعتها المبتكرة بالإضافة إلى مساهمتها في تنمية الاقتصاد، وشارك في الجائزة هذا العام أكثر من 300 مشروع من 30 دولة.

المصدر: نوفوستي