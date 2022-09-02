لبنان.. الدولار يتجاوز عتبة الـ35 ألف

عاود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، الارتفاع ليتخطى لأول مرة عتبة الـ35 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار بين 35600 و35500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

على وقع الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%.

*الليرة اللبنانية في حالة انهيارر... 35600 ليرة مقابل الدولار الواحد* — keyrouz 🇱🇧🇱🇧 (@eliekeyrouz) September 2, 2022

كما تضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية، بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع للكهرباء ولخدمة الانترنت والاتصالات.

الناس يتهافتون على محال الصيرفة مع تجاوز سعر الصرف عتبة ال٣٥ الفا للمرة الاولى #لبنان#الانهيارpic.twitter.com/LVR6HB0OCo — Paula Astih (@Paulastih) September 2, 2022

المصدر: RT