الخارجية الروسية: موسكو تعمل مع الشرق الأوسط على الانتقال إلى نظير "سويفت"

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الروسية عن أن موسكو تعمل بنشاط مع دول الشرق الأوسط على الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واستخدام أنظمة بديلة عن SWIFT لنقل المعلومات المالية.

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وأشار ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية، إلى أن "العقوبات التي تفرضها الدول الغربية تؤثر إلى حد ما على تعاون روسيا مع الشركاء التقليديين في الشرق الأوسط".

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة: "كل هذا يحقق مهمة التكييف السريع لتعاوننا الاقتصادي مع العالم العربي مع الواقع الاقتصادي المتغير، بما في ذلك من خلال الانتقال إلى التسويات المتبادلة في العملات الوطنية".

وأضاف: "يمكن أن تكون المساعدة الكبيرة هي استخدام نظام جديد لنقل المعلومات المالية يعتمد على النظير الروسي الموجود بالفعل لـSWIFT ، والذي لا يخضع للمصالح الأنانية لأي شخص وتفضيلات السوق. إن العمل النشط مع شركائنا في الشرق الأوسط في هذا الاتجاه جار بالفعل، وبالطبع سيستمر".

المصدر: نوفوستي