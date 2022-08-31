ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد توقف "السيل الشمالي-1" للصيانة

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بعد وقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" لتنفيذ أعمال صيانة مخطط لها.

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وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للغاز بنسبة 5% إلى 2883.1 دولار لكل ألف متر مكعب.

واليوم توقفت شركة "غازبروم" الروسية عن ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" لمدة 3 أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.

المصدر: برايم