روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي 1" للصيانة

أعلنت "غازبروم" الروسية وقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" ثلاثة أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

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ووفقا لإخطار شركة "غازبروم" فإن ضخ الغاز سيتوقف من الساعة 04:00 بتوقيت موسكو في 31 أغسطس 2022 حتى الساعة نفسها في 3 سبتمبر 2022.

بدوره أشار مشغل الخط إلى أن ضخ الغاز سينخفض ويتوقف ابتداء من 03:00 بتوقيت موسكو اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وفي 31 أغسطس الجاري ستتوقف وحدة ضاغط الغاز Trent 60 (توربين) الوحيدة العاملة في محطة "بورتوفيا" في "السيل الشمالي-1" عن العمل لمدة ثلاثة أيام للصيانة.

وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة سيتم استنئناف ضخ الغاز بواقع 33 مليون متر مكعب يوميا.

وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.

المصدر: تاس