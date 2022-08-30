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أسهم "غازبروم" الروسية تسجل أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع

مال وأعمال

أسهم
Globallookpress
صورة من الأرشيف - شعار شركة "غازبروم"
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ارتفع سهم شركة "غازبروم" الروسية في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 200 روبل، للمرة الأولى منذ 8 يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، نمت أوراق الشركة الروسية بنسبة 5.99% إلى 201.38 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع يوليو الماضي. 

وصعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.26% إلى 2302.3 نقطة، في حين ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.97% إلى 1210 نقاط، وفقا لبيانات التداول.

المصدر: RT + برايم

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