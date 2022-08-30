أسباب جديدة وراء فسخ ماسك صفقته مع "تويتر"

كشفت وثيقة لهيئة تنظمية أمريكية أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أخطر "تويتر" بإنهاء صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي لعدد من الأسباب غير تلك التي تم الإشارة إليها سابقا.

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وجاء في وثيقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: "في 29 أغسطس 2022 ، أرسل مستشارو إيلون ماسك رسالة إلى "تويتر" لإخطارها رسميا بأن الكيان المبلغ (ماسك) قد أنهى اتفاقية الشراء لأسباب إضافية غير تلك المنصوص عليها في خطاب الكيان لشركة "تويتر" بتاريخ 8 يوليو 2022 حول فسخ الصفقة".

وعن سبب إرسال خطاب فسخ الصفقة مجددا، قال المتحدث باسم ماسك، إن الإشعار الجديد تم إرساله ليحل محل الإشعار الذي تم إرساله في 8 يوليو 2022 في حال تم إلغاؤه لأي سبب من الأسباب.

وفيما يتعلق بالأسباب الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الإخطار الجديد، أشار المتحدث باسم ماسك إلى فشل "تويتر" في الامتثال لالتزاماته بموجب حكم صدر في 2011، كذلك الفشل في الامتثال للالتزمات العامة فيما يتعلق بخصوصية البيانات وممارسات التداول غير العادلة وقوانين ولوائح حماية المستهلك.

كذلك لفت المتحدث إلى احتمال فشل نظام شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وانتهاك "تويتر" حقوق الملكية الفكرية لأطراف ثالثة.

وفي 9 يوليو الماضي، قال الملياردير إيلون ماسك إنه ألغى اتفاقه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة "تويتر"، مضيفا أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

المصدر: نوفوستي