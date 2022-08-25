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بوتين يقلد رجل أعمال وسام الصداقة

مال وأعمال

بوتين يقلد رجل أعمال وسام الصداقة
Sputnik
صورة من الأرشيف - رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف
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قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، المالك الرئيسي لشركة "سيفير ستال" وسام الصداقة.

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وجاء في مرسوم نشر اليوم الخميس بهذا الشأن: "من أجل المساهمة الكبيرة في تطوير صناعة المعادن والسنوات العديدة من العمل الجاد، تم منح وسام الصداقة لأليكسي مورداشوف، رئيس مجلس إدارة شركة (سيفيرستال)".

ورجل الأعمال مورداشوف هو المالك الرئيسي لشركة "سيفيرستال"، حيث يمتلك حصة تبلغ 77.03% من الأسهم.

وتعد "سيفيرستال" إحدى أكبر شركات الصلب والتعدين المتكاملة في العالم، وتتواجد معظم أصول الشركة في روسيا ولها عدد قليل من الشركات في الخارج.

المصدر: نوفوستي

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