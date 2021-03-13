ثروة عائلة موردشوف الروسي تصل لأول مرة إلى 30 مليار دولار

قالت مجلة Forbes، إن ثروة عائلة رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، المالك الرئيسي لشركة "سيفير ستال"، وصلت إلى 30 مليار دولار لأول مرة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار أسهم الشركة.

إقرأ المزيد

وذكرت المجلة، أن أسهم "سيفير ستال"، وصلت في بورصة موسكو يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبلغت في ذروتها حدود 1414.4 روبل للسهم. بالإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة، أنها تتوقع نمو الطلب على الفولاذ ومنتجاته في روسيا، بنسبة 3.1٪ هذا العام.

ووفقا لـ Forbes Real-Time، يحتل موردشوف اليوم المرتبة الأولى في قائمة أغنى رجال الأعمال في روسيا. قبل ذلك، تمكن فلاديمير بوتانين فقط من الوصول إلى هذه العلامة، لكن ثروته انخفضت بسبب انخفاض سعر أسهم شركة "نوريلسك نيكل".

وشركة "سيفير ستال"، مختصة في مجال التعدين وإنتاج المعادن. بحلول نهاية عام 2020، أنتجت 11.31 مليون طن من الفولاذ. المالك الرئيسي للشركة هو أليكسي مورداشوف ويمتلك 77.02٪ من الأسهم.

المصدر: تاس