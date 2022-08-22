باتروشيف: الولايات المتحدة تجبر دول آسيان على شراء القمح بسعر أغلى عدة مرات

صرح أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن السياسة المدمرة للولايات المتحدة تلحق بآسيا ضربة خطيرة لا تقل خطورة عن أوروبا، فآسيان مجبرة على شراء قمح بسعر أغلى عدة مرات.

وجاء التصريح خلال مؤتمرات جرت عبر الفيديو بين ممثلين رفيعي المستوى لروسيا والدول الأعضاء في الآسيان.

وقال: "أنتم على دراية بالأزمة غير المسبوقة التي تغرق أوروبا فيها اليوم، والتي سببها تحديدا العقوبات التي فرضها الأمريكيون على شركائهم. كما أن السياسة المدمرة للأمريكيين توجه ضربة لا تقل خطورة لدول آسيان، التي على سبيل المثال تضطر الآن إلى شراء القمح بأسعار أعلى عدة مرات مما كانت عليه من قبل".

وأوضح المسؤول الروسي أن "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هو المطبعة العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشار باتروشيف إلى أنه خلال الوباء حدثت أكبر عملية لطرح أوراق نقدية في 40 عامًا. وأضاف: "طبعت الولايات المتحدة 5.9 تريليون دولار وأوروبا 2.9 تريليون يورو. والغرب الآن ينقل عبء التضخم الناشئ على هذه الخلفية إلى الدول النامية".

المصدر: نوفوستي