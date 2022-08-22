ميدفيديف معلقا على ارتفاع سعر الغاز في أوروبا: يبدو أنه تم غسل شولتس بالكامل

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، على مسألة ارتفاع تكلفة الوقود الأزرق في أوروبا، وخاصة في ألمانيا.

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وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في منشور على قناته بتطبيق تلغرام: " يبدو أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، هو الوحيد الذي يغسل نفسه بالكامل".

وتوقع ميدفيديف أن تواصل أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع هذا العام، وقال إن السعر سيرتفع أكثر بحلول نهاية العام.

وكتب ميدفيديف في المنشور: "الغاز الآن 2800 دولار لكل ألف متر مكعب. نظام اقتصادي صارم. يبدو أن شولتس فقط الذي يبحث عن الغاز في كندا ليغتسل بالكامل. ماذا سيحدث للسعر في نهاية العام؟ 3000 دولار؟ 4000 دولار؟ هل من مزيد، أيها السادة؟".

المصدر: نوفوستي