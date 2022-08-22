دولة آسيوية تعتمد البطاقة المصرفية الروسية "مير"

تقترب روسيا والهند من الاعتراف من أنظمة الدفع الخاصة ببعضهما البعض، بما في ذلك "مير" و"روباي" (RuPay)، وذلك وفقا لتقرير صحيفة Deccan Herald.

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وقالت الصحيفة إن الاعتماد المتبادل لبطاقات "مير" و"روباي" في إطار البنى التحتية للدفع في البلدين سيسهل على زوار الهند من روسيا بالعكس إجراء المدفوعات باستخدام البطاقات دون أي مشاكل.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد نوقشت هذه القضية، من بين أمور أخرى، خلال الاجتماعات الثنائية الأخيرة، بما في ذلك خلال زيارة مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دول إلى موسكو يومي 17 و 18 أغسطس 2022.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي