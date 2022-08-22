10 أعوام على انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية .. أرقام وحقائق طريفة

يصادف اليوم (22 أغسطس 2022) مرور 10 أعوام على انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، وهي منظمة تنظم وتسهل التجارة الدولية بين دول العالم.

وفيما يلي حقائق طريفة عن عملية انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية كشف عنها اليوم كبير المفاوضين، مكسيم ميدفيدكوف، لوكالة "نوفوستي":

- بلغ وزن ملف انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية قرابة 3.5 كيلوغرام، ما يعادل وزن طوب.

- التزامات روسيا الجمركية في إطار انضمامها إلى المنظمة تحتوي على أكثر من 40 ألف رقم.

- عقد الوفد الروسي في الفترة من 2001 إلى 2011 أكثر من 1200 جولة مفاوضات مع أكثر من 70 عضوا في منظمة التجارة العالمية، وتأخر عن اجتماع واحد فقط، وتم ذلك بسبب تأخر الطائرة.

- حاول بعض الشركاء المفاوضين سرا تغيير نصوص الاتفاقيات المتفق عليها، على أمل تغيير نطاق التزامات روسيا المستقبلية تجاه منظمة التجارة العالمية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

- أرسل الجانب الروسي إلى جنيف وسلم إلى أمانة منظمة التجارة العالمية وثيقة بشأن الانضمام قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة الستة أشهر. الدبلوماسي الذي تم تكليفه بتسليم الوثيقة تحدث عن أن الرحلة من المطار إلى المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية، التي هي عبارة عن 6 كيلومترات، كانت من أصعب لحظات قيادته للسيارة.

- من أصعب قضايا المفاوضات حول الانضمام كانت مسألة صادرات الطاقة الروسية.

المصدر: نوفوستي