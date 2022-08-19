أفغانستان تخطط لاستيراد مشتقات النفط من روسيا

صرح وزير الصناعة والتجارية الأفغاني، نور الدين عزيزي، أن بلاده تخطط للتوصل قبل نهاية العام الجاري إلى اتفاق مع روسيا حول توريد نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل.

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وقال عزيزي في حديثه لوكالة "نوفوستي: "تحتاج أفغانستان حاليا إلى أكثر من 4 ملايين طن من النفط. نقوم بتوريد النفط من الدول المجاورة، لكننا نريد زيادة الواردات. وبسبب أن روسيا تعد دولة صديقة بالنسبة لنا فجئنا إلى هنا من أجل التوصل إلى اتفاق ما حول توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية".

وأضاف: "نخطط لتوريد نحو مليون طن من البنزين وكمية نفسها من الديزل (من روسيا). ومن الضروري أن يأخذ الاتفاق مصالح كلا الجانبين. وبسبب أن هذه هي اللحظة المهمة للغاية، وتعد هذه المسألة واحدا من أهم أولويات بلادنا، فنريد أن نعقد هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن".

وردا على سؤال صحفي حول احتمال توقيع هذه الوثيقة في العام الجاري، أجاب: "نعم، في العام الجاري".

ويقوم الوزير برفقة وفد من وزارته بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة ما بين 14 و21 أغسطس الجاري. وفي إطار هذه الزيارة أجرى الوزير الأفغاني عددا من المباحثات في موسكو، وتوجه أمس الخميس إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية.

المصدر: نوفوستي