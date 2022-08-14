وزير التجارة والصناعة الأفغاني يزور موسكو

قال السفير الروسي في أفغانستان دميتري جيرنوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي سيصل إلى موسكو.

وأشار السفير إلى أن الوزير الضيف، سيجري مباحثات مع الجانب الروسي في 15 أغسطس، حول شراء النفط والقمح وزيت عباد الشمس من روسيا.

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وأضاف السفير الروسي: "ستشهد موسكو في 15 أغسطس الجاري، مباحثات سيجريها وزير الصناعة والتجارة الأفغاني مع المسؤولين الروس. ويخطط الجانب الأفغاني لشراء النفط وأنواع أخرى من الوقود والقمح والدقيق وزيت عباد الشمس من روسيا الاتحادية".

ونوه السفير، بأن الوفد الأفغاني ينوي كذلك زيارة مدينة قازان. وقال: "هذه الاتصالات ضرورية ومفيدة لتطوير العلاقات بين الأقاليم".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأفغانية في حديث على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن بلاده تخطط لشراء مليوني طن من الحبوب (قمح) و 5 آلاف طن من النفط من روسيا.

المصدر: نوفوستي