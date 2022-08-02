وصول 40 مليون دولار نقدا من المساعدات المالية إلى كابل

أشارت صحيفة The Frontier Post، إلى وصول دفعة دورية من الأموال النقدية بقيمة 40 مليون دولار إلى كابل عاصمة أفغانستان، في إطار المساعدات الإنسانية.

ونقلت الصحيفة عن المصرف المركزي الأفغاني: "في إطار سلسلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، تم وصول 40 مليون دولار نقدا إلى كابل".

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وأشار المصرف المركزي، إلى أنه سيتم تسليم هذه الأموال إلى مصرف أفغانستان الدولي.

وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية، بعد أن سيطرت حركة طالبان على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة في أغسطس عام 2021، وهو ما دفع دولا مختلفة وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تجميد الأصول الأفغانية المودعة في الخارج وقطع المساعدات المقدمة لهذه الدولة.

المصدر: تاس