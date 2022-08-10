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ارتفاع سعر الغاز في أوروبا فوق 2200 دولار لكل ألف متر مكعب

مال وأعمال

ارتفاع سعر الغاز في أوروبا فوق 2200 دولار لكل ألف متر مكعب
Gettyimages.ru
أنابيب الغاز في بريطانيا
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أفادت نتائج تعاملات بورصة لندن بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 7٪ لتتجاوز الـ2200 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر في مركز TTF في هولندا إلى 2210 دولارات لكل 1000 متر مكعب، أو 207.03 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناء على سعر الصرف الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي).

وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم 7.7%.

وفي 9 أغسطس، انخفض سعر الغاز إلى أقل من 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة منذ نهاية يوليو.

 

المصدر: "تاس"

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