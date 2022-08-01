بوريل: لا نعرف إن كان سيتوفر لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الغاز للشتاء

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أنه من غير الواضح ما إذا سيتوفر لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الغاز الشتاء المقبل.

وقال بوريل في مدونته الرسمية، يوم الاثنين، إن "موسم الشتاء يحل كل سنة، ولكن ما سنواجهه سيكون استثنائيا. وهناك غموض حقيقي بشأن هل سيكون لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الغاز وهل سيكون بسعر مقبول".

وأضاف أن "أسعار النفط انخفضت إلى مستوى تم تسجيله في بداية الحرب في أوكرانيا، وأسعار الغاز تزيد على ما كان في أواخر فبراير بأربعة أضعاف وبـ 10 أضعاف على ما كان قبل عام".

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وتابع: "علينا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات، بما في ذلك لوقف روسيا كافة التوريدات في أي لحظة".

وأشار إلى أن أوروبا "تواجه عاصفة حقيقية"، مضيفا أن "أسعار المحروقات ترتفع والنمو الاقتصادي يتراجع، والشتاء يقترب. والكرملين يستخدم الطاقة كسلاح سياسي. وعلينا أن نستعد لاحتمال قطع إمدادات الغاز، وبالأخص عن طريق الإدخار والتنويع والتضامن".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر خطة المفوضية الأوروبية التي تنص على تقليص استهلاك الغاز بنسبة 15% من 1 أغسطس حتى 31 مارس 2023، وتتضمن الخطة إمكانية تقليص الاستهلاك بنسبة 15% أخرى في المرحلة الثانية.

المصدر: تاس