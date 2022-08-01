 
مباشر

بريطانيا تغلق محطة للطاقة النووية

مال وأعمال

بريطانيا تغلق محطة للطاقة النووية
Globallookpress
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj1v

قالت شركة EDF Energy، إنه تم إغلاق محطة Hinkley Point B الكهروذرية البريطانية بشكل دائم اليوم الاثنين.

وتم ذلك على الرغم من الارتفاع الحاد في تكلفة الكهرباء في بريطانيا، وسط انخفاض في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضافت هذه الشركة، التي تعتبر فرعا من فروع EDF الفرنسية: "بعد ما يقرب من خمسة عقود من إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون، تم إغلاق مفاعل Hinkley Point B الثاني نهائيا وللمرة الأخيرة".

ونوهت الشركة، في تغريدة على تويتر، بأنه تم إغلاق المفاعل الأول في المحطة في يوم 6 يوليو من العام الجاري.  

إقرأ المزيد
روسيا تختبر كاسحة جليد نووية جديدة
روسيا تختبر كاسحة جليد نووية جديدة

وجاء إغلاق هذا المفاعل في إحدى محطات الطاقة النووية الست المتبقية في المملكة المتحدة بعد 46 عاما من توصيله لأول مرة بشبكة الطاقة الكهربائية.

ويشار إلى أن محطة Hinkley Point B كانت تنتج 3٪ من الكهرباء المستهلكة في الدولة، وبلغت طاقتها الإنتاجية 1.1 غيغاوات.

ومنذ عام 1976، أنتجت هذه المحطة الكهروذرية، 331 تيراواط ساعة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان