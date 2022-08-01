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بوتين: الغرب ألقى جميع مبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات

مال وأعمال

بوتين: الغرب ألقى جميع مبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي حول تطور قطاع التعدين الروسي اليوم، بأن الغرب رمى بكل مبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات عندما فرض عقوبات ضد روسيا.

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وقال الرئيس الروسي في الاجتماع: "تراجع رفاهية وجودة حياة المواطنين العاديين، في المقام الأول في أوروبا، لا يهم السياسيين، ناهيك عن أشياء مثل الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية، التي تم إلقاؤها في سلة المهملات".

وأشار بوتين إلى أن الغرب فرض عقوبات على شركات التعدين الروسية، ولفت إلى أن وجود الآن قيود للعمل في الأسواق الخارجية، فضلا عن حظر شراء بعض المكونات الأجنبية لإنتاج المنتجات في روسيا.

وشدد بوتين على أن الغرب لم يأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة للقيود التي تم فرضها على روسيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق العالمية وزيادة معدل التضخم في العالم.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس بوتين في الاجتماع: 

- العقوبات المفروضة على روسيا لا تعكس واقع السياسة والاقتصاد العالميين، إذ "تم التخلي" ببساطة عن مبادئ منظمة التجارة العالمية من قبل السياسيين الغربيين الذين فرضوا العقوبات.

- انخفاض جودة حياة الأوروبيين لا يهم السياسيين الغربيين.

- القيود الغربية المفروضة على صادرات المعادن الروسية مصممة لكبح جماح روسيا في هذا المجال وإعادة توزيع الأسواق لصالحهم.

- شركات المعادن الروسية لا تزال تواجه قيودا في الأسواق الخارجية.

- روسيا ستبقى دائما موردا مسؤولا للمنتجات المعدنية للمشترين في الخارج.

المصدر: نوفوستي

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