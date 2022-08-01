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لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان

مال وأعمال

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انطلقت صباح اليوم الاثنين من ميناء أوديسا بأوكرانيا أول سفينة محملة بالحبوب وجاء ذلك بعد أن توصلت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى اتفاق حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة "رازوني" (Razoni) التي تحمل الذرة الأوكرانية غادرت صباح اليوم الاثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان. وأشارت إلى أن السفينة ستبحر تحت علم سيراليون.

ويظهر من خدمة تتبع حركة السفن (marinetraffic) أن السفينة تتجه إلى ميناء طرابلس في لبنان، وأن السفينة من المتوقع أن تصل الوجهة النهائية الأربعاء (03 أغسطس 2022).

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان
marinetraffic.com

ويمكن تتبع حركة السفينة من خلال الرابط التالي:

(www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:10)

وفي 22 يوليو الجاري، جرت مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان