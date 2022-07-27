كم سائحا زار المغرب في أول 6 أشهر من 2022؟

كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، عن عدد السياح المتوافدين إلى البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 .

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وأشارت فاطمة الزهراء عمور إلى أن "المغرب حقق انتعاشا على مستوى عدد السياح المتوافدين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بدخول 3.4 مليون سائح"، مؤكدة "تضاعف الرقم أربع مرات مقارنة بالسنة الماضية".

وأوضحت وزير السياحة المغربية أن "1.4 مليون سائح دخلوا البلاد خلال شهر يونيو الماضي، مع مداخيل من العملة الصعبة بلغت 20 مليار درهم"، لافتة أن "الوزارة تراهن مستقبلا على التأشيرة الإلكترونية".

وشددت على أن "تقوية الربط بين الوجهات الداخلية وبين المغرب وباقي بلدان العالم، والتنسيق مع وكالات الأسفار، أمر جد مهم"، مشيرة إلى أن "60% من السياح المتوافدين إلى المغرب يأتون من أجل الثقافة".

المصدر: "هسبريس"