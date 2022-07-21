تركيا.. مطار اسطنبول يحتل المرتبة الأولى أوروبيا في كثافة الرحلات الجوية

تصدر مطار اسطنبول في تركيا مطارات أوروبا من حيث عدد الرحلات الجوية اليومية في الفترة بين 13- 19 يوليو الجاري.

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ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL) للفترة بين 13- 19 يوليو، فقد تصدر مطار اسطنبول المطارات الأوروبية في عدد الرحلات اليومية بواقع 1333 رحلة.

وتخطى المطار مطاري "باريس شارل ديغول" و"سخيبول أمستردام" في مجال كثافة الرحلات الجوية خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن مطار أنطاليا التركية، احتل المرتبة السابعة أوروبيا بـ 937 رحلة يومية.

وكشف أن مطار اسطنبول احتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث عدد الرحلات.

ووفقا للتقرير، احتلت تركيا المرتبة السادسة أوروبيا في عدد الرحلات اليومية عبر ​​3526 رحلة.

المصدر: الأناضول