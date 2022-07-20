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روسيا: لن نصدر نفطنا بأسعار يحددها الغرب

مال وأعمال

روسيا: لن نصدر نفطنا بأسعار يحددها الغرب
Sputnik ALEXEI DANITCHEV
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.

وقال نوفاك في حديث للقناة الأولى الروسية يوم الاربعاء، إنه "في حال كانت الأسعار التي يجري الحديث عنها أدنى من تكاليف إنتاج النفط... فمن الطبيعي أن روسيا لن تضمن التوريدات إلى الأسواق العالمية".

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وأضاف: "هذا يعني أننا لن نعمل بطريقة تكبدنا الخسائر".

وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت أنها تسعى لفرض سقف محدد لسعر النفط الروسي ضمن القيود على قطاع الطاقة الروسي التي يتم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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