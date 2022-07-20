الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب الروسي

حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الذهب الروسي في إطار العقوبات المستمر في تبنّيها منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، وتعهّد بألا تعرض العقوبات أمن الغذاء والطاقة للخطر في العالم.

وقالت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن "الإجراءات الجديدة ستعمل على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع وسدّ الثغرات عند الحاجة"، موضحة أن "الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات. كما سيقوم بتجميد أصول بنك سبيربنك الروسي وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى قائمته السوداء".

وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن "لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر".

ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية "السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية (...) بعد التأكد من أنّ هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة".

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصادق عليه الحكومات ليتمّ نشره الخميس في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ.

هذا ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة 30 في المئة عليها.

المصدر: "أ ف ب"