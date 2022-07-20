بوتين يتحدث بسخرية عن أزمة الطاقة: في الغرب متخصصون كبار في العلاقات غير التقليدية

بطريقته الشهيرة في تحديد موطن الداء بدقة ومن دون إسهاب، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبب أزمة الطاقة في أوروبا.

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وقال بوتين في تشخيصه لأزمة أوروبا مع الطاقة متحدثا عن ساسة القارة: "هم مختصصون كبار في مجال العلاقات غير التقليدية، وهكذا قرروا في مجال الطاقة المراهنة على أنواع الطاقة غير التقليدية".

وأوضح بوتين أن مقترحات الحد من شراء النفط من روسيا ستؤدي إلى وضع مشابه للغاز، وسترتفع الأسعار بشكل كبير.

وقال الرئيس الروسي للصحفيين بهذا الشأن: "الآن نسمع كل أنواع الأفكار الجنونية حول الحد من كميات النفط الروسي، والحد من سعر النفط الروسي. هذا هو نفس الشيء الذي يحدث مع الغاز. والنتيجة، ومن المدهش أن حتى الأشخاص ذوي التعليم العالي يقولون ذلك، النتيجة ستكون هي ذاتها، ارتفاع في الأسعار. أسعار النفط ستحلق في السماء"

المصدر: RT